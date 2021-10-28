Скромность - хорошая черта характера, которая встречается сейчас достаточно редко. Это вовсе не означает, что у таких людей низкая самооценка или нет уважения к себе, просто они сдержанные люди, не желающие быть в центре внимания. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый скромный.

Итак, на первом месте оказались Тельцы. Они хорошо знают себя и свою ценность. Этот знак признает свои сильные качества и заметные достижения, но он также знает собственные минусы и понимает причину своих неудач и провалов.

Тельцы постоянно хотят улучшить себя, свою жизнь и окружающую среду, в которой живут. Они мало переживают о том, произвели ли они нужное впечатление или нет - сами они в курсе о своих сильных сторонах, и им не особо нужно внешнее подтверждение и признание.

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