Какой знак зодиака самый опасный [ Редактировать ]
Каждый человек уникален, в любом скрыто и хорошее, и плохое. Все мы по-разному реагируем на конфликтные ситуации. "Подробности" расскажут, какой знак зодиака наиболее опасен в агрессии.
Итак, на первом месте оказались Овны. Они имеют неуправляемый характер. Желание начать в гневе крушить все, что попадается на пути, записано у представителей этого знака зодиака в подкорке головного мозга. Но обычно дело не идет дальше громких криков, хлопанья дверьми и битья посуды.
Овну бывает нужно выпустить пар - в этот момент лучше отойти в сторону и не вступать в словесную перепалку. Уже через пять минут он успокоится и начнет просить прощения, если обидел.
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