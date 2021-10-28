Україна візьме участь у Кліматичній конференції в Ґлазґо [ Редактировать ]
Не обирати вимирання від імені ООН закликає динозавр.
Незвичний відеоролик підготували до кліматичної конференції в Ґлазґо.
У своїй промові доісторична істота звертається до людства із закликом перебудувати економіку, щоб протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. 26-та Кліматична конференція триватиме в Ґлазґо із 31 жовтня до 12 листопада.
Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 держав світу. Зокрема й Україна.
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