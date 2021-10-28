У своїй промові доісторична істота звертається до людства із закликом перебудувати економіку.

Не обирати вимирання від імені ООН закликає динозавр.

Незвичний відеоролик підготували до кліматичної конференції в Ґлазґо.

У своїй промові доісторична істота звертається до людства із закликом перебудувати економіку, щоб протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. 26-та Кліматична конференція триватиме в Ґлазґо із 31 жовтня до 12 листопада.

Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 держав світу. Зокрема й Україна.