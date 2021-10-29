С понедельника, 1 ноября, в Украине полицейские будут носить специальные значки о том, что они вакцинированы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире одного из телеканалов.

У каждого полицейского будет вот такой значок, о вакцинации.

Он также продемонстрировал его на себе. На нем написано: "Вакцинирован и защищен".

По состоянию на сегодняшний день, по словам Клименко, вакцинированы 80% полицейских. Кроме того, на данный момент болеет 2 200 полицейских, но в реанимации их практически нет.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.