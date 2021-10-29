Полицейские начнут носить значки о вакцинации [ Редактировать ]
Источник: LB.ua
С понедельника, 1 ноября, в Украине полицейские будут носить специальные значки о том, что они вакцинированы.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире одного из телеканалов.
У каждого полицейского будет вот такой значок, о вакцинации.
Он также продемонстрировал его на себе. На нем написано: "Вакцинирован и защищен".
По состоянию на сегодняшний день, по словам Клименко, вакцинированы 80% полицейских. Кроме того, на данный момент болеет 2 200 полицейских, но в реанимации их практически нет.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
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