Ще одна ДТП з "Інфініті": загинула 70-річна жінка [ Редактировать ]
У Харкові ще одна ДТП з "Інфініті". Загинула жінка. Як повідомляють у Нацполіції, на пішохідному переході автівка-порушник вдарила жінку.
За кермом була 31-річна жителька Харкова. Раніше правил дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько сімдесяти років. Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, від удару позашляховика її відкинуло на зустрічну смугу - просто під колеса легкавика ДЕУ.
Ця аварія сталася буквально за 100 метрів від нещодавнього резонансного ДТП з іншою "Інфініті". Ввечері 26 жовтня, 16-річний водій намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною. Внаслідок автотрощі на місті загинув чоловік, троє людей доправили до лікарні із тяжкими травмами.
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Про цю аварію зараз говорять усі: напередодні пізно ввечері на центральному проспекті неповнолітній на "Інфініті" на шаленій швидкості летить на червоне світло - і буквально змітає легковик. Його водій Ігор Носов гине на місці.
Водій Шевроле загинув на місці. В "Інфініті" було троє пасажирів. Їх усіх забрали швидкі. У лікарні з'ясували: водій позашляховика - 16-річний хлопець, майже неушкоджений, кілька забоїв на голові. А от у його пасажирів - серйозні травми.
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