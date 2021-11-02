На базу бригади швидкої заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів.

Черкащина - на межі червоної зони. Кількість хворих щодня більшає. І лише за вихідні від Ковіду померли 17 людей. У самому обласному центрі дві профільні лікарні вже переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають на всі виклики.

Крім того, що вам погано, що вас ще непокоїть? Кашель? Задишка ?

Уже майже місяць, як диспетчерська обласного центру екстреної допомоги приймає до півтори тисячі викликів за добу. Диспетчери навіть перепочити не встигають. Начальниця у відчаї - від початку чергової хвилі ковіду уже звільнилися двоє працівників, а решта працюють на межі фізичних сил.

На базу бригади швидкої заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів і кисню. В'ячеслав тільки-но заступив на зміну, й одразу на виклик. Розказує - цього разу обійшлося без госпіталізації пацієнта, та це радше виняток. Зазвичай хворі - в тяжкому стані і потребують невідкладної допомоги.

В'ячеслав Головаш, фельдшер черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

12-14 викликів за зміну, за 12-годинну, за добу 24 виклики, відсотків 60-70 госпіталізуємо з викликів, дуже багато хворих, які потребують госпіталізації.

У Черкасах дві профільні лікарні уже переповнені. І тут лише тяжкі пацієнти з двосторонньою пневмонією.

У таких умовах медики - найперші в групі ризику. Та за своїх працівників у швидкій уже не хвилюються - центр вакцинований майже на сто відсотків. І це рятує, - каже головна фельдшерка Тетяна Чубенко.

Тетяна Чубенко, головний фельдшер черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

Ситуація з вакцинованими працівниками набагато краща, коли вони хворіють, то вони набагато легше переносять хворобу …це проявляється невеликим підйомом температури, який не дуже довгий час тримається.

Чого не скажеш про пацієнтів. Більшість викликів саме до невакцинованих хворих.

Ігор Фесун, директор черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

Поки що медицина витримує, що буде завтра - я не знаю, чи витримає система таку ситуацію, яка іде зараз і ми кожен …кожен день збільшується кількість, як хворих, так і госпіталізованих… на жаль, більшість з них невакциновані.

Темпи імунізації по області зростають украй повільно. На сьогодні щепилися трохи більше ніж 25 відсотків жителів Черкащини. Тому медики просто благають людей зробити протиковідну ін'єкцію, щоб врятувати життя своє та близьких.