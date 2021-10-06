Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник бив по українських позиціях поблизу селища Нью-Йорк із гранатометів. А біля Новолуганського застосував стрілецьку зброю. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Тут все порізане осколками, як ви бачите.

Посічені залізом дерева, вирви на землі. Це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Приблизно о сьомій ранку нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше. Це приліт артилерійського снаряда від "Нони". Це 120 калібр, їх до нас прийшло десь штук 13 напевно. Два чи три не розірвалися - інші знешкодили сапери.

Ось так стріляє "Нона" - самохідний комплекс, ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. З нього супротивник часто веде вогонь просто з житлових кварталів.

Невдовзі після обстрілу з "Нони", ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу - якимись модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Виход дуже інтересний, вихода ми практично не чули. А приход такий...це навіть не ПТУР влитів, як міномет був. Я даже не поняв, що це ПТУР був спочатку.

Нерідко прилітають на наші позиції й так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це наш музей бойової слави, оце так називаемий перекрут. Це правда старий, місячної давності. Но от такий перекрут. Тут 82 мм міна, тут двігатель. Постріл з РПГ - летить на півтора, до двох кілометрів летить.

Такі "покручі" досить підступні - постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України: