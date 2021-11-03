В социальной сети Facebook закрыли возможность входа с помощью авторизации по лицу пользователя. Об этом сообщает новостное агенnство Reuters.

Такое решение приняли в связи с ростом обеспокоенности общества относительно использования такой технологии и безопасности пользователей.

На фоне этой постоянной неопределенности мы считаем, что ограничить использование распознавания лиц узким набором случаев использования уместно.

Отмечается, что технология распознавания лиц может стать угрозой для конфиденциальности данных пользователей, а также ее могут использовать маргинальные группы для своих целей. Функция пропадет у всех пользователей до конца декабря 2021 года.

Читайте также, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания меняет название на Meta. Об этом он сказал в ходе презентации метавселенной компании. Теперь социальная сеть будет функционировать под новым названием.

Кроме того, компания Facebook ввела обновление для Messenger и Instagram. Отныне в приложениях можно создавать групповые беседы. Сейчас обновления уже испытали 70% пользователей Messenger и Instagram, Отныне в групповых беседах можно создавать опросы на любые темы.

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