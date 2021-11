Изменение корпоративного названия Facebook на Meta может обойтись компании дороже, чем ожидалось. Фирма из Аризоны под названием Meta PCs, продающая ноутбуки, компьютеры и аксессуары к ним, получила разрешение на торговую марку Meta еще в августе.

Компания согласилась продать права на использование своего названия Цукербергу за 20 миллионов долларов.

Соучредитель Meta PCs Зак Шатт прокомментировал The Guardian, что компания была зарегистрирована в ноябре прошлого года. Спустя почти год они получили официальное разрешение на название своей фирмы Meta PCs.

Никто из команды даже не догадывался о планах Facebook по ребрендингу на Meta до прошлой недели. И Шатт, и соучредитель Джо Дарджер заявляют, что не продадут название меньше чем за 20 миллионов долларов.

