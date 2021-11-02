Изменение корпоративного названия Facebook на Meta может обойтись компании дороже, чем ожидалось. Фирма из Аризоны под названием Meta PCs, продающая ноутбуки, компьютеры и аксессуары к ним, получила разрешение на торговую марку Meta еще в августе.

Компания согласилась продать права на использование своего названия Цукербергу за 20 миллионов долларов.

Соучредитель Meta PCs Зак Шатт прокомментировал The Guardian, что компания была зарегистрирована в ноябре прошлого года. Спустя почти год они получили официальное разрешение на название своей фирмы Meta PCs.

Никто из команды даже не догадывался о планах Facebook по ребрендингу на Meta до прошлой недели. И Шатт, и соучредитель Джо Дарджер заявляют, что не продадут название меньше чем за 20 миллионов долларов.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z — META PCs (@METAPCs) 28 жовтня 2021 р.

Facebook считает, что у них есть необходимые права на Meta, а петиция Meta PCs по товарным знакам еще не удовлетворена.

Есть также множество юридических лазеек, которые Марк Цукерберг, может использовать в случае необходимости, например, подать заявку на регистрацию в другой стране и использовать этот ход для легализации в США.

Заявка на регистрацию названия Meta у настоящих владельцев

На прошлой неделе Facebook подтвердил слухи о смене названия. Хотя платформа социальных сетей сохраняет бренд Facebook, сама компания теперь будет называться Meta, в честь идеи метавселенной VR/AR, о которой Цукерберг говорит последнее время.

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