В четверг, 28 октября, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания меняет название на Meta. Об этом он сказал в ходе презентации метавселенной компании.

"Я с гордостью объявляю, что наша компания теперь называется Meta", - заявил Цукерберг.

Напомним, что о таких планах Цукерберга сообщалось на прошлой неделе.

Ранее "Подробности" сообщали о том, Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила ряд известных и высокопоставленных пользователей от соблюдения правил соцсети.

Кроме того, недавно в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.

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