Facebook сменил название [ Редактировать ]
Источник: Pexels
В четверг, 28 октября, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания меняет название на Meta. Об этом он сказал в ходе презентации метавселенной компании.
"Я с гордостью объявляю, что наша компания теперь называется Meta", - заявил Цукерберг.
Напомним, что о таких планах Цукерберга сообщалось на прошлой неделе.
Ранее "Подробности" сообщали о том, Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила ряд известных и высокопоставленных пользователей от соблюдения правил соцсети.
Кроме того, недавно в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.
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