В Індонезії рятують комодських варанів [ Редактировать ]
В Індонезії рятують комодських варанів. У місті Сурабая облаштували зоопарк для розмноження плазунів. Комодських варанів, або як їх іще називають, драконів, можна зустріти лише на кількох індонезійських островах, і цей вид - під загрозою зникнення. Тож у звіринці сподіваються, що зможуть привернути увагу уряду до порятунку найбільшого представника ящірок.
Рукін, працівник зоопарку:
Я дуже сподіваюся, що наша ініціатива приверне увагу уряду. Бо цей вид фактично майже зник. І наші нащадки можуть більше не побачити комодського варана як елемент фауни. Саме тому ми зобов'язані допомогти цим плазунам збільшувати свою популяцію.
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