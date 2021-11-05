В Індонезії рятують комодських варанів. У місті Сурабая облаштували зоопарк для розмноження плазунів. Комодських варанів, або як їх іще називають, драконів, можна зустріти лише на кількох індонезійських островах, і цей вид - під загрозою зникнення. Тож у звіринці сподіваються, що зможуть привернути увагу уряду до порятунку найбільшого представника ящірок.

Рукін, працівник зоопарку: