Судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли решение продолжить рассмотрение апелляционной жалобы Олега Жученко. Это связано с тем, что прокурор САП не смог внятно обосновать вменяемые обвиняемому нарушения, передает odessitua.com.

Так, сторона обвинения настаивает на том, что прокуратура выступила в качестве посредника в реализации планов преступной группировки. Однако доказательств, прямо указывающих на причастность Жученко к участию в преступной группировке и вообще существование таковой, следственному судье предоставлено не было, лишь какие-то переписки на компьютерах и телефонах третьих лиц.

Особенно заинтересовало судей апелляционной палаты ВАКСа возможная причастность Жученко к схеме передачи земельных участков под строительство в обход действующего законодательства. Так, прокурор настаивает на необходимости проведения аукциона, чего сделано не было.

Но на вопрос судьи "Сколько на сегодняшний день в Одессе оформлено договоров об аренде на конкурентной основе?", прокурор ответил, что в Одессе такая процедура не применялась.

Также сторона обвинения не смогла предоставить суду информацию о ситуации с передачей землю под строительство в других городах Украины. Судья предположил, что ни один городской совет в Украине может не передавать землю путём проведения аукциона, на что прокурор лишь развёл руками, сказав: «Не знаю».

"Уважаемые коллеги, уважаемые участники. Думаю, что важные решения не стоит принимать быстро. Поэтому ещё дополнительно проанализируем и изучим, чтоб под вашим давлением ничего не принимать", — сказал судья апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, закрывая заседание.