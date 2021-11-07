Минимальная зарплата с 1 декабря вырастет до 6500 грн Источник: НБУ

С 1 декабря 2021 года в Украине вырастут налоги для физических лиц предпринимателей (ФОП): Единый налог, и Единый социальный взнос (ЕСВ). Об этом сообщают "Факты".

Увеличение фискальной нагрузки связанно с ростом:

прожиточного минимума - до 2481 грн/месяц для трудоспособных лиц;

минимальной зарплаты - 6500 грн/месяц.

С 1 декабря бизнесмены в Украине будут платить:

ФОПы 1, 2 и 3 групп - ЕСВ в размере 1430 грн/месяц;

предприниматели 1-й - Единый налог 248 грн/месяц.

предприниматели 2-й группы - Единый налог 1300 грн/месяц;

предприниматели 3-й группы - ставка Единого налога 5% от дохода или 3% от дохода + НДС.

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Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают максимальную и минимальную пенсии. Самая большая прибавка составит 800 грн.