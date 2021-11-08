В Ужгороді мобільний пункт вакцинації розгорнули на церковному подвір'ї. Одразу після служби віряни могли щепитися. При цьому можна було обрати, якою саме вакциною. Нагадаю, в області - найменша кількість вакцинованих з усіх регіонів України.

У Греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода саме завершується служба Божа.

Якщо хтось хоче, ізявить бажання вакцинуватися підкаже, яка вакцина вам підходить, яка ні дзвони дзвонять…

Просто біля собору - мобільний пункт щеплення проти коронавірусу. Охочим пропонують вакцини на вибір. Анжеліка прийшла сюди одразу після служби у храмі. Каже - давно планувала імунізуватися, та часу бракувало. Й от після причастя - щепилася дозою "Пфайзера".

Анжеліка, жителька Ужгорода:

Все чудово, ні не боляче, я навіть не відчула. Побудьте біля нас, так добре. Я налаштовувалася - це якби таким стало більшим поштовхом.

Анжеліка Гоцман, медична сестра:

Маємо дві вакцини, "Пфайзер" і "Коронавак" наразі. Люди виходять, консультуються.

Закарпаття за темпами вакцинації проти коронавірусу пасе задніх. Причини відмови у всіх різні.

Віктор Петров, сімейний лікар:

Відмова основна - це йде, це фейки, які поширені у Фейсбуці. На жаль, доводиться їх розвінчувати. Ми бачимо, що деякі конфесії не підтримують щеплення, і це дуже боляче, тому що люди помирають не залежно від віросповідання.

Греко-католицькі священники вакцинацію підтримують. Кажуть, щепитися - не гріх!

Іван Тидір, настоятель Ужгородського кафедрального собору Мукачівської греко-католицької єпархії:

Це не є нич протипоказано християнській етиці, наоборот - це, щоб здорові були. Церква немає нічого проти вакцинації.

В ужгородському кафедральному соборі 98 зі 100 працівників імунізувалися.

Сестра Йосефата, монахиня:

Я задоволена, головне, щоб люди були здорові. Добре, що таке знайшли, такий спосіб. Спасають людей як можуть.

У дворі Ужгородського кафедрального собору за день щепили майже пів сотні вірян. А медики та чиновники Закарпаття планують продовжити акцію в інших храмах краю.