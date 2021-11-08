За індексом борщу визначають, наскільки біднішими або багатшими ми з вами стали

Князівський, гетьманський, королівський, а ще з варенням, грушами, молоком та навіть на кропиві. Загалом, понад 70 різновидів.

Український борщ - не лише рекордсмен за кількістю рецептів, а й одна з найстаріших і найсмачніших страв. І водночас - лакмусовий папірець для нашого гаманця.

Бо за індексом борщу (вартості його основних продуктів) економісти визначають, наскільки біднішими або багатшими ми з вами стали. Тож скільки сьогодні коштує приготувати борщ? Розкаже Мар'яна Мартин.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

100 гривень. Що можна було купити на цю суму в часи моєї юності? На хвилиночку, у двохтисячному році такою була мінімальна зарплата, а якщо точніше, тоді вона становила 90 гривень. Цікаво, чи вкладусь я в суму, на яку колись місяць жили сім'ї, аби нині купити банальний борщовий набір.

Зі своєю сотнею йду на ринок в Ужгороді. Очі розбігаються. Товар на будь-який смак та гаманець.

Спершу визначаю основу - це, звичайно ж, м'ясо і буряк. Скуповуватися починаю з овочевого асорті.

Но вибирайте, я не знаву який... може бути? О який красивий. О, як рука. Се междупрочим ми самі вирощуєме. Це наш закарпатський? Да, це я сама вирощую лічно.

За словами моїх народних експертів, червоний перець надасть борщику додаткової густоти та кольору. Коштує він 35-40 гривень за кілограм. А в моєму випадку за одну штуку - мінус 15 гривень із гаманця.

Будь ласка, на здоров'ячко дякуємо вам.

Іду далі. Ось і цибулька. Минулого року вона коштувала 7-8 гривень за кіло. Тепер - у середньому просять 12-15.

Ну важте, то маєте дві гривні. Дві гривні - це мені підходить. Ну, і який борщ без моркви та кореня петрушки? - Добрий день, треба мені гарну одну морквинку і корінь петрушки.

За останні два роки вони зросли в ціні майже вдвічі. Тож тепер за них доведеться викласти…

Чотирнадцять.

А ще треба купити зелень...

І вам за укроп скільки я винна? - 10 грн, ого який дорогий.

Все в нас залишилося 60 гривень, треба купити капусту.

На щастя, у порівнянні з іншими продуктами, за останній рік капуста здорожчала лише на третину. Сьогодні вона коштує близько десяти гривень.

Грошей лишилася половина, а ще немає ані м'яса, ані головного інгредієнта борщу - буряка.

Давайте дві беремо, щоб борщ почервонів. Буде файний, видите який червений тут варений. Дев'ять гривень, наздоров'я, дякую.

Минулого року за такі гроші я могла купити кілограм буряків. Сьогодні - лише дві штуки. Також беру чотири картоплини. Бульба, до речі, цьогоріч на 15 відсотків дешевша. Але мій бюджет це не дуже врятує. У гаманці - тільки 41 гривня. Цікаво, чи куплю я за ці кошти м'яса?

Я маю 41 гривню на борщ. Що ви мені порадите? - Рьобра, рьобра свинние, два стейка на цю суму. Можуть бути ребра телячі.

Негусто, всього чотири половинки реберець. Зате телячих. І це при тому, що продавець робить знижку - три гривні.

Можемо йти готувати борщ, весь набір є.

А як би ще хотілося додати копченого сальця, свіжої сметанки, приправ, пампушок...

Але на жаль гроші закінчилися.

Звісно ж, на лимон, сметану, спеції мені грошей просто не вистачило б. Я ж за свою сотню змогла купити: чотири яловичі ребра, чотири картоплини, два буряки, морквину, корінь петрушки, капусту, перчик та зелень. З цих продуктів вийшла каструля борщу на шістьох осіб. Негусто, але такі реалії сьогодення.