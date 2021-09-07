США передадуть Україні ще один бойовий човен. Це буде патрульний катер типу Island.

Як повідомило українське посольство в Сполучених Штатах, нині черговий екіпаж наших моряків прибув до Меріленду для навчання, як керувати судном. На ньому саме закінчується ремонт і планове технічне обслуговування.

У березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на 125 мільйонів доларів, зокрема і про два озброєних патрульних катери, які допоможуть державі захистити свої територіальні води.