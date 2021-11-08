Эмили Ратаковски рассказала о собственном изнасиловании [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски рассказала о том, как ее изнасиловали в 15 лет. Об этом пишет Daily Star. По ее словам, над ней надругался 16-летний возлюбленный по имени Оуэн.
Книга вышла в октябре.
Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже секса раньше не было.
Эмили рассказала в произведении о собственных родах.
Фото: instagram.com/emrata Книга Мое тело Эмили Ратаковски
Ранее мы писали о том, что Эмили рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны музыканта Робина Тика и фотографа Джонатана Ледера.
Ранее мы писали о том, что у американской супермодели Эмили Ратаковски появился на свет первый ребенок.
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