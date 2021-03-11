Супермодель Эмили Ратаковски родила первенца (фото) [ Редактировать ]
У американской супермодели Эмили Ратаковски появился на свет первый ребенок. О столь светлой новости знаменитость сообщила в своем Instagram.
Первенца-мальчика нарекли Сильвестром-Аполло. Он был рожден 8 марта в одной из клиник США. На фото, которое счастливая 29-летняя мама Эмили Ратаковски, опубликовала в соцсети, происходит кормление малыша. При этом, модель заявила, что пол ребенок должен выбрать себе сам.
Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом.
Отмечается, что Эмили рассказала о своем "интересном" положении в октябре 2020 года, когда ее фотография стала украшением обложки журнала Vogue. Отцом малыша является продюссер и режиссер Себастьян Бир-Макклард, который состоит в браке с Ратаковски с февраля 2018 года. Известно, что свои отношения пара узаконила после нескольких недель знакомства.
Ребенок Эмили Ратаковски/ фото: Instagram
Ранее мы писали, что голливудский актер Джош Бролин в четвертый раз стал отцом. Имя девочки Chapel переводится, как "часовня", а Бролин ранее отмечал, что он и его супруга не особенно религиозны, но всегда находили утешение в часовнях.
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