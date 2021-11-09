Ученые в панике: к Земле несется огромный метеорит [ Редактировать ]
В декабре 2021 года к Земле приблизится потенциально опасный астероид Neurus 4660. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Таким образом, длина космического тела 330 метров, что сопоставимо с высотой Эйфелевой башни в Париже (324 метра). Это небесное тело по размеру больше, чем 90% подобных.
Отмечается, что космический объект сблизится с Землей 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Известно, что астероид не представляет угрозы для Земли.
Читайте также, во время осеннего равноденствия, когда на Земле будет поровну 12 часов дневного света и 12 часов ночи, в этот момент с нашей планетой сблизится крупный астероид. Сближение произойдет на скорости 33 800 км/ч, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.
Кроме того, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Космическая глыба движется в сторону планеты со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Информацией поделился директор NASA Билл Нельсон
Експеримент під назвою DART стартує наприкінці листопада. Мішень - астероїд "Діформос", що за 11 мільйонів кілометрів від Землі.
Експеримент під назвою DART стартує наприкінці листопада. Мішень - астероїд "Діформос", що за 11 мільйонів кілометрів від Землі.
Официально миссия запланирована на 2022 год
Корабль должен был стартовать к МКС