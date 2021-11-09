Известная украинская актриса и экс-холостячка Ксения Мишина откровенно рассказала, о том, как она страдала от панических атак и как попала в психбольницу. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Итак, один из моих самых леденящих душу страхов сбывался на моих глазах - я оказалась в психбольнице. Несколько облегчало ситуацию то, что я попала туда по собственной воле, в поисках хоть какого-то ответа.

Там ей поставили диагноз "невроз" и отправили к психотерапевту.

Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик.

Также она рассказала, что у нее был настоящий "набор бабушки" - тонометр, корвалол и каптопресс. Мишина избавилась от заболевания благодаря работе с психотерапевтом.

Тогда я наконец призналась себе, что я хочу и даже обязана стать актрисой. И с того момента началась новая глава…

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