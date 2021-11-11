Компартия КНР уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Коммунистическая партия Китая выпустила резолюцию по итогам Шестого пленума Центрального комитета Компартии, в котором отражена "ключевая позиция товарища Си в Центральном комитете и в Коммунистической партии". Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Таким образом ЦК Компартии подтвердил планы председателя КНР Цзиньпина выдвигаться на третий президентский срок, который продлит его правление еще на 5 лет - до 2027 года, пишет Washington Post.
Си Цзиньпин может оставаться у руля "Поднебесной" еще на один пятилетний срок, или дольше, после того, как парламент Китая в 2018 году отменил ограничения президентских сроков, устранив единственное юридическое препятствие для пожизненного правления нынешнего главы КНР.
Резолюция Шестого пленума, приуроченного к столетию образования Компартии КитаяК, стала одной из немногих, в которой отражены исторические события и проанализирован курс развития Китая вместе с коммунистическим правлением с перспективой на будущее.
Таким образом, Си Цзиньпин и его политика "Теория Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры" поставлены наравне с Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином, во время руководства которых также были выпущены подобные резолюции.
Портрет Мао Цзедуна на площади Тяньаньмэнь
Напомним, что министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что необходимо отменить люстрацию членов Компартии, а также чиновников времен СССР.
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