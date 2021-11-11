Смены династий императоров Китая в последние две тысячи лет были косвенно связаны с извержениями вулканов, в результате чего начинались засухи или похолодания климата. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета (США), исследование которых опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment.

Мы выяснили, что эпизоды падений династий китайских императоров в последние две тысячи лет часто совпадали по времени с извержениями вулканов. Эта связь оказалась сложной спровоцированные вулканами похолодания климата увеличивали вероятность конфликтов, а войны, в свою очередь, повышали шансы на то, что та или иная династия закончит свое существование.

Ученые обнаружили множество свидетельств того, что извержения вулканов влияли на человеческую цивилизацию. Историки связывают извержения эфиопских вулканов с упадком птолемеевского Египта, а извержение вулкана Окмок на Аляске в 45 и 43 году до н. э. спровоцировало гражданскую войну в Древнем Риме, которая началась после убийства Юлия Цезаря.

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Теперь найдены доказательства извержения вулканов и падения династий китайских императоров.

Ученые изучили структуру слоев льда из Гренландии и Антарктики за последние две тысячи лет. В них сохранились следы пепла 156 древних извержений вулканов. Сопоставив данные, историки и климатологи связали их со значимыми моментами в истории Китая, территорией которого в последние две тысячи лет правили 68 династий.

Почти все падения династий императоров произошли в первые десять лет после крупных извержений, которые порождали климатические аномалии, в том числе засухи и похолодания. Они накладывались на уже идущие военные конфликты.

Историки связывают частую смену правителей с концепцией небесного мандата во времена правления династии Цзи (1046-256 гг. до н.э.). Претенденты на трон могли обвинять своих предшественников в "моральном разложении и утрате небесного мандата", предвестниками чего являются катаклизмы и природные аномалии.

Напомним, что в середине сентября 2021 года на Канарских островах в Атлантическом океане началось мощнейшее извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма.