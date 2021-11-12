Украина договаривается о поставках сжиженного газа из Катара через польские терминалы [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Украина ведет переговоры о прямых поставках сжиженного природного газа из Катара, которые планирует осуществить через польские терминалы. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра энергетики Максим Немчинов.
Мы действительно работаем над прямыми контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем.
По словам чиновника, поставки планируется осуществлять через два польских терминала Гданьск и Свиноуйсьце.
Наша пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая. Мы работаем над тем, чтоб физически ее увеличить и иметь возможность получать LNG-газ [сжиженный природный газ] с этих двух терминов по прямому контракту с Катаром.
Ранее Офис президента Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский 1 ноября на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) обсудил с эмиром Катара возможность и условия поставок в Украину сжиженного газа.
Напомним, что в России предложили Украине покупать газ на 20-30% дешевле. С таким предложением выступил вице-премьер России Александр Новак.
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