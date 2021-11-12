В пятницу, 12 ноября, Служба безопасности Украины опубликовала показания одного из руководителей незаконной тюрьмы оккупантов "Изоляция". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Он рассказал о том, как пытали задержанных.

Он рассказал, что работал там с 2014 года, был инспектором охраны, следил за безопасностью до декабря 2014 года, потом назначили начальником.

Моя роль была вытянуть правдивые, скажем так, показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, врач был, чтобы если человеку стало плохо, он ее откачивал.

По его словам, к задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки.

А именно: "тапик", он же телефонный аппарат, привязывали либо к ногам, к пальцам, либо "Док", который это все делал, он же Симонов Станислав, он привязывал к гениталиям. Людей сажали или в одиночную камеру, где нет туалета, ничего, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, или по приказу Евдокимова Василия, он же "Ленин", мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял. Не кормить, не поить, чтобы только дал показания.

В чем подозревают боевика?

Ему объявили подозрения по таким статьям:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о том, что 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".

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