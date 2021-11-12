Міжнародний валютний фонд визначиться з траншем для України 22 листопада. Про це йдеться на сайті МВФ. Київ може розраховувати на щонайменше 700 мільйонів доларів США. Як зазначають у НБУ, отримати цю фінансову допомогу вдасться до кінця року. Більше економічних новин - в огляді Кирила Воронка.

В Україні бракує питної води хорошої якості. Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. За її словами, зараз діють застарілі вимоги до якості води. У санітарних нормах і правилах України немає 23-х показників безпечності, які прописані у відповідних директивах ЄС. Аналітики підрахували: за запасами води - світ Україну бачить у червоній зоні. У рейтингу наша країна - на 125 місці між Чадом і Суданом. Приміром, запасів води в нашій державі у двадцятеро менше, ніж у Швеції. Окрім цього, останнім часом на більшій території країни істотно впав рівень ґрунтових вод, тому деякі колодязі і свердловини попересихали.

Перший військовий літак для збройних сил Ураїни майже готовий. Як зазначили в держпідприємстві "Антонов", портфель замовлень на будівництво АН-178 - повний. Тож перший випробувальний політ очікують вже навесні 2022. Згідно з меморандумом, укладеним із Міноброни, Держкомпанія має побудувати для потреб Збройних сил України три близькомагістральних транспортних літаки з турбореактивними двигунами до 2024 року.

У Туреччині випускатимуть безпілотні літаки з українськими двигунами. Державне підприємство "Івченко-Прогрес" і турецька компанія підписали угоду про співпрацю. За документом, Україна постачатиме турбореактивний двигун із форсажною камерою. Уперше продемонстрували спільну розробку на виставці авіаційної та аерокосмічної техніки у Стамбулі. Наразі Туреччина є одним із найпотужніших виробників безпілотних літальних апаратів. А Україна - шоста в світі, де забезпечують повний цикл виробництва двигунів.