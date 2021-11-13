Только две страны в мире ‒ Украина и Соединенные Штаты Америки ‒ выступили против резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. 121 страна проголосовала за принятие этого документа, 53 страны воздержались. Резолюция принята.

Такая позиция власти Зеленского, являющего идейным наследником и продолжателем традиций прошлой власти, а также давно уничтоженных в священной народной войне оккупантов украинской земли, не вызывает удивления. Заигрывание с национал-радикалами и профашистскими организациями, открытое чествование нацистских пособников и расправа над памятью о героях Великой Отечественной войны ‒ все это свидетельствует о живом и искреннем внимании действующей власти к идейному наследию фашизма и неонацизма.

Достаточно вспомнить вопиющий случай, произошедший буквально на днях, когда около Верховной Рады был размещен плакат, посвященный львовскому акту ОУН 1941 года, представляющему Адольфа Гитлера фактически одним из столпов украинской государственности.

Не вызывает сомнений и тот факт, что приемы пропаганды, идеологического оболванивания, разжигания межнациональной ненависти и антисемитизма, как и методы расправы с инакомыслящими в сегодняшней Украине, позволяют провести множество параллелей с нацистским режимом.

Понимая серьезнейшую опасность реставрации неонацистских идей в Украине, осуществляемой при прямой и деятельной поддержке действующей власти, "Оппозиционная платформа - За жизнь" создала общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти", последовательно выступая против действий власти по уничтожению памяти о героях, отдавших жизнь за свободу нашего народа и родной земли в годы Великой Отечественной войны.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" воспринимает системную политику власти, выступающей против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан ‒ народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны. Это преступление, наряду с разграблением Украины, передачей ее под внешнее управление, уничтожением медицины, науки, промышленного потенциала, а также исторической памяти народа, является одним из многих преступлений украинской власти, совершенных против поколений "і мертвих, і живих, і ненароджених" украинцев. И за эти преступления рано или поздно придется нести ответственность.