Про готовність української влади до пандемії Ковіду, а ще - про важкий старт опалювального сезону. Що має зробити уряд аби пережити цю осінь та зиму, прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко. Далі - пряма мова.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Чи запровадять суворий карантин?

Я считаю, что применение карантина в жестком виде - это дело рук специалистов - решения об этом. Естественно, они должны принимать решение основываясь на той ситуации, которая есть в стране с заболеваемостью, тяжестью ее. Что касается правительства - оно обязано поддержать людей в период карантина, если он будет объявлен и учесть ошибки прошлых локдаунов, когда фактически и предприниматели, и люди остались без поддержки государства.

На яких правках наполягатиме опозиція?

У нас было 289 правок после первого чтения, все они были направлены на увеличение социальных выплат и поворот, скажем так, бюджета лицом к людям от чиновников. Мы предлагали увеличить выплаты новорожденным детям, семьям, которые имеют новорожденных детей. Требуем вернуть, согласно решению Конституционного суда, льготы чернобыльцам, которые они забрали в 2014 году. И мы показали откуда взять дополнительные средства на эти очень хорошие и направленные на добро программы.

Як запобігти кризі?