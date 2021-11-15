29 тисяч роботів працевлаштували протягом року у Сполучених Штатах. Це абсолютний рекорд для країни. Найбільше механізованих "працівників" найняли автомобільні та металургійні підприємства, а також виробники харчових продуктів. На це витратили майже півтора мільярда доларів. Нарощувати роботизацію почали на тлі пандемії. Попит на товари продовжує зростати, та компаніям не вдалося знайти профільних спеціалістів. Тож їх замінили.