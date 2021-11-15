У столиці збирають уживані речі та віддають їх безхатькам і людям, які опинились у скруті. Під кінець осені, коли вночі та вранці на вулиці морозно, така допомога навіть рятує життя. Як долучитися до благодійної справи, не витративши ані копійки, дізнавалася Оксана Тупальська.

Зоя, киянка:

Перебираю, дістаю зимові, бачу от це вже не підходить там, чи діти виросли, чи просто мені ця річ не до душі, але вона в гарному стані, тому приношу.

Це - один із десяти пунктів приймання одягу для безхатьків, що діють під патронатом Червоного Хреста у Києві. Речі беруть впродовж тижня з 9 до 17 години. Головна вимога - щоб були цілими та чистими.

Альона Гребенчукова, голова Червоного Хреста Подільського району Києва:

Цей одяг має виглядати так, щоб людина прийшла до нас в центр, могла тут переодягнутися і вже в цій речі піти далі.

У цього пункту вже є постійні відвідувачі. Вони заздалегідь кажуть про свої потреби - кому теплу куртку, сукню, светр чи капці, а кому - чисту постільну білизну. Замовляють навіть колір вживаних речей. Волонтери - підбирають персонально: з того, що принесли кияни.

Альона Гребенчукова, голова Червоного хреста Подільського району Києва:

Якщо в нас є така можливість, ми допомагаємо бездомним продуктами, медичними засобами, наразі видаємо масочки. Тому що бездомні також заходять у місця скупчення людей.

З настанням морозів представники Червоного хреста планують щодня годувати безхатьків теплими обідами. Продукти зголосилися привозити кілька столичних підприємців. А тим, хто хоче поділитися одягом, радять не залишати його біля смітників під власними під'їздами. Бо якщо за кілька годин речі не знаходять нові власники, комунальники вивозять їх як непотріб. А от скриньки для чистого секондхенду можна спробувати пошукати у гіпермаркетах. Приміром, кілька великих мереж магазинів збирають вживаний одяг та віддають на доброчинність.