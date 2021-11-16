Около 10 тысяч граждан Австралии зарегистрировались в государственной программе, цель которой компенсировать временную потерю трудоспособности тем, кто пострадал от побочных эффектов при вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Программа начнет работать в следующем месяце, а сейчас все пострадавшие в результате прививок могут зарегистрироваться на специальном сайте Министерства социальных служб Австралии.

Если проверка покажет, что человек действительно пострадал от побочных эффектов вакцинации, а его здоровье пошатнулось, ему могут компенсировать до 5 тыс. австралийских долларов ($3670).

К настоящему времени австралийское Управление по лекарственным препаратам зафиксировало у граждан страны 78 880 побочных эффектов, связанных с вакцинацией от COVID-19. Это составляет 0,21% от общего числа прививок (37,8 млн), введенных 18,4 млн человек.

Подавляющее большинство жалоб на побочные эффекты проявлялись в головной боли, слабости и болях в руке, в которую был сделан укол. Зарегистрированы и единичные серьезные побочные реакции на вакцины, такие как инсульт и воспаление сердца (миокардит).

Ранее "Подробности" писали о "побочках" от препаратов Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson и AstraZeneca.