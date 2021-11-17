Правоохоронці затримали групу зловмисників, яка дурила пенсіонерів [ Редактировать ]
Групу зловмисників, яка дурила пенсіонерів, викрили столичні правоохоронці. Дві жінки та чоловік представлялися працівниками Пенсійного фонду і пропонували стареньким обміняти старі купюри, які начебто вже вийшли з обігу, на нові.
Внаслідок оборудки ошукали людей на понад два мільйони гривень. Під час обшуків виявили бойовий пістолет із набоями, гроші та списки потерпілих. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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