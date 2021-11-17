Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook рассказала о том, что у главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили очень плохие анализы.

Спасти ситуацию мог бы его личный врач Нику Кипшидзе, но его не пускают к заключенному.

"Во время последнего визита выяснилось, что анализы Саакашвили выявили критически низкий уровень калия, что приводит к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы. Вчера во время приема его врач сообщил, что к Михаилу ему нельзя. Иногда его заставляют ждать 5-7 часов у входа в тюрьму N18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения здоровья его пациента", – написала она.

Также Денисова отметила, что стабилизировать состояние здоровья Саакашвили можно только медицинскими препаратами, но из-за отсутствия личного врача Михаил отказался их принимать.

В тоже время его врач Кипшидзе отметил, что политик готов следовать решению АПЛ и прекратить голодовку, если его поместят в многопрофильную гражданскую больницу для реабилитации после голода.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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