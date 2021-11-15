В понедельник, 15 ноября, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили. У бывшего президента Грузии, вследствие, длительной голодовки, началась кровавая рвота. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.

Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18.

Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека отметила, что пока разрешения или же отказа от Минюста Грузии она не получила.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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