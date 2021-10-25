Черниговская область по всем показателям соответствует "красной" зоне адаптивного карантина. В связи с этим в ОГА ожидают, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может перевести регион в "красную" зону во вторник, 26 октября. Об этом заявила заместитель глава Черниговской ОГА Жанна Шерстюк.

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в "красную" зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев - область "красная", - заявила она.

По словам заместителя главы Черниговской ОГА, в регионе будут действовать ограничения по работе транспорта и межрегиональные перевозки.

"Будут действовать ограничения в транспорте, межобластных перевозках. Ограничения будут в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и смогут это подтвердить", - добавила Шерстюк.

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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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