Проездной почти за 3000 гривен: опубликованы новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января [ Редактировать ]
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С 1 января 2022 года цена на проезд в общественном транспорте Киева резко вырастет. В частности, безлимитный проездной на месяц подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300), сообщает в пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Согласно проекту распоряжения, разовая поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро при покупке от 1 до 9 поездок подорожает до 20 гривен (сейчас 8 гривен), при покупке от 10 до 19 поездок - до 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).
Проездные билеты
С 1 января безлимитный проездной на месяц во всех видах коммунального транспорта подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300). Другие виды проездных подорожают следующим образом:
- 124 поездки - 1761 гривна
- 92 поездки - 1316 гривен
- 62 поездки - 893 гривны
- 46 поездок - 667 гривен
Для студентов и школьников будут действовать скидки.
Краткосрочные проездные
Проездные на короткий срок тоже подорожают:
- 24 часа - 250 гривен (сейчас 100)
- 48 часов - 375 гривен (сейчас 150)
- 72 часа - 500 гривен (сейчас 200)
Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.
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