Сгорели четверо детей: в Хмельницкой области вспыхнул жилой дом [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Хмельницкой области, в селе Медисовка вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в результате погибли четыре ребенка.
"17 ноября 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар в результате которого погибло 4 детей (2015-2021 г. р)", - говорится в сообщении.
Как сообщили спасатели, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГСЧС.
"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники. На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Хмельницкой области", - добавляют в сообщении.
О причинах возгорания пока не сообщается.
Читайте также, в румынском городе Костанца загорелась больница, предназначенная для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией. Огонь начался в отделении интенсивной терапии. Вследствие пожара погибли по меньшей мере 9 человек.
Кроме того, в Василькове (Киевская область) мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой. Его задержали, медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию, за содеянное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Харькове в ночь на вторник, 16 ноября, возник пожар в жилой пятиэтажке на улице Культуры, 10
Пожар случился в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ"
Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.
Тоді загинули п'ятеро жінок. Затриманим працівникам - вручили підозри, їх обвинувачують у порушенні норм пожежної безпеки. У прокуратурі наголошують - заклад працював нелегально.
Трагедія сталася у будинку для літніх людей. Загалом у пансіонаті перебувало тридцять стареньких.