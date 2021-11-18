Группа компаний "Метинвест" планирует к 2030 году получить первую сталь с низким углеродным следом.

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков в своем интервью в рамках опроса KPMG International "Взгляд руководителей бизнеса в Украине 2021".

"Железную руду, которую мы добываем в Кривом Роге, мы хотим превратить таким образом, чтобы ее можно было "довести" до железа прямого восстановления. Речь идет об окатыше с содержанием железа более 90%, который дальше будет использоваться в электрометаллургии для получения новой чистой стали", - сказал он.

По словам Рыженкова, сочетая эту технологию с возобновляемыми источниками энергии, которые можно активно развивать на востоке Украины, побережьях Азовского и Черного морей, компания сможет создать углеродно-нейтральную металлургию в Украине.

"Мы уже сделали первые шаги на этом пути: в прошлом году компания получила первые высококачественные окатыши на Центральном ГОКе – окатыши DRI-класса (железо прямого восстановления – УНИАН). На очереди – Северный ГОК: мы начали с подготовки сырья и примерно с 2026 года мы уже пойдем по металлургической части. Первую сталь с низким углеродным следом мы планируем получить в 2029-2030 годах", - пояснил топ-менеджер.

При этом Рыженков отметил, что электрометаллургия в Украине есть и сейчас, но она основывается на металлоломе, которого хронически не хватает и не будет хватать, как в Украине, так и в Европе. Поэтому ставка делается на возобновляемые источники энергии и, в частности, водород.

Справка УНИАН. Метинвест – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок – от добычи и переработки железной руды и угля до производства и реализации полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.