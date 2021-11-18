В Україні відзначають восьму річницю початку Революції Гідності. До роковин - Музей Майдану відкриває новий артпростір - "Галерея протестного мистецтва". Уже завтра відвідувачам презентують першу експозицію. Процес підготовки бачила наша кореспондентка - Тетяна Радченко.

Це центральний об'єкт експозиції - Мистецький Барбакан. У такій споруді вісім років тому активісти могли перечекати негоду, відпочити, приготувати їжу або ж залишити особисті речі. Бочка "бімба", каски, на стінах - мистецькі плакати. Усе це - невід'ємні атрибути тогочасного Майдану. На деяких - бруд, кіптява та сліди від вогню.

Це ж не просто знак дорожній, їх майданівці переобладнували у щити, тому що треба було якось захищатися від куль, від ударів дубинками.

Організатори виставки намагаються якомога реалістичніше відтворити картину часів революції Гідності. Для тих, кому не вдалося побачити на власні очі цей знаменитий барбакан.

Ольга Сало, кураторка галереї, заступниця генерального директора з розвитку та культурно-просвітницької роботи Національного музею Революції Гідності:

Саме ця кімната, вона відтворює, ну не повністю, тому що ми обмежені тим простором який нам дає кімната, але вона відтворює цей простір мистецького барбакану, навіть ці палети, які тут є - вони оригінальні.

А ще відвідувачам покажуть роботи художників із колекції музею Майдану. А це майже повне зібрання вишитих "Бандериків" Семесюка, відомі плакати Єрмоленка, картина Олекси Манна "Викликаю бога Революції". Загалом, близько 40 мистецьких робіт.

Ольга Сало, кураторка галереї, заступниця генерального директора з розвитку та культурно-просвітницької роботи Національного музею Революції Гідності:

Завдання показати як формувалось мистецьке середовище і як взаємодіяло, як митці приходили на майдан, як взаємодіяли з іншими протестувальниками, як вони формували середовище, яке вже після майдану пішло далі й формувало вже обличчя нової української культури.

Уже завтра музей відкриє свої двері для відвідувачів. Побачити експозицію можна буде упродовж дев'яноста чотирьох днів, до 20 лютого. Саме стільки тривала Революція Гідності.