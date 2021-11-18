Ноги в мусорном баке: в Киеве обнаружили страшную находку [ Редактировать ]
В столице на бульваре Дружбы Народов в мусорном баке нашли человеческие ноги. Об этом сообщает "Киев-Оперативный" на своей странице в соцсети Facebook.
Страшная находка была обнаружена местными жителями дома. Конечности находились в обычном мусорном пакете и не были никак спрятаны. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия.
Отмечается, что сейчас устанавливаются вероятные свидетели и изучаются видеозаписи с камер наблюдения со зданий, которые расположены рядом. Известно, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье а умышленное убийство.
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