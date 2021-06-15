В Киеве на улице Шулявская была обнаружена жуткая находка. Работница ЖЭКа нашла в мусоросборнике тело человека, замотанное в одеяло.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

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"Вонь, доносящийся на улицу и в подъезд, настолько невыносима, что следователи не могут зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти. Предварительно известно, что это мужчина и он находится там не менее пяти дней", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в кустах нашли труп обнаженной женщины. Так, мужчина, который нашел тело умершей, рассказал, что страшную находку обнаружил случайно.

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