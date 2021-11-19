Черкасский "Азот", который входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF предпринимателя Дммитрия Фирташа сегодня вышел на 100% загрузку производственных мощностей.



Полная загрузка производственных мощностей Черкасского "Азота" стала возможной после окончания капитальных ремонтов цехов карбамида (М-2) и аммиака (А-5). В начале октября предприятие было загружено только на 50-60%



Об этом говорится в официальном пресс-релизе Group DF.



"Загрузка 100%. Мы завершили достаточно масштабный проект – капитальный ремонт с элементами модернизации технологического оборудования цеха М-2 по производству карбамида. Цель инвестиционного проекта – увеличение мощностей цеха и достижение экономии энергоресурсов. В настоящее время цех успешно прошел пусковые операции и выходит на плановые нагрузки. На сколько нам удалось увеличить выработку карбамида и уменьшить затратные показатели – мы увидим в процессе производства, поскольку было внедрено ряд инноваций", – цитируется в пресс-релизе Председатель Правления ЧАО "АЗОТ" Виталий Скляров.



На предприятии сегодня работают цеха по производству аммиака: А-3 (проектная мощность – 1200 т/сут, работают 2 агрегата) и А-5 (1700 т/сут). Цеха по производству карбамида М-2 (мощность – 1000 т/сут) и М-6 (1000 т/сут). Цех по производству азотной кислоты М-5 (3240 т/сутки). Цех по производству аммиачной селитры М-9 (2970 т/сут), производство КАС (3000 т/сут)



По оценкам аналитиков Group DF, украинскому АПК на период осенне-полевых работ необходимо около 2,3 миллионов тонн азотных удобрений. 75% вполне могут поставить украинские поставщики. На Украине работает 5 из 6 крупнейших производителей азотных удобрений. Одесский припортовый заод был остановлен несколько месяцев назад.



"Наш азотный бизнес продолжает работать даже в условиях неопределенности цен на газ. Мы несем колоссальные бизнес-рисков. Тем не менее, тот факт, что "Черкасский "Азот" мы сейчас загрузили почти на 100%, свидетельствует о том, что наш азотный бизнес ориентирован на выполнение взятых обязательств по поставке азотных удобрений фермерам. Сейчас происходят отгрузки со всех трех наших заводов по ранее заключенным контрактам", – прокомментировал Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.



По производственным показателям 2020 и 2021 года Черкасский "Азот" остается лидером среди всех производителей азотных удобрений в Украине. В 2020 году Дмитрий Фирташ инвестировал в Черкасский "Азот" 324,1 млн грн капитальных инвестиций. В июне 2021 года на заводе была проведена масштабная модернизация цеха М-6 по производству карбамида. В результате -- суточная выработка карбамида увеличилась на заводе на 8% (до 1350 тонн).



Химическая промышленность стала одним из самых быстрорастущих сегментов украинской экономики в 2020 году (прирост объемов производства почти 40%).

Международные эксперты связывают рост с двумя факторами - значительными капитальными инвестициями в отрасль и с введение украинским правительством в 2019 году эмбарго на ввоз удобрений из РФ.