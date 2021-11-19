Сьогодні на фронті загинув український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Упродовж доби окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, били переважно із заборонених калібрів. Наші укріплення в напрямку Мар'їнки противник атакував двічі - накривав з артилерії 122 калібру та 82 мінометів. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовані в районі Лопаскиного та Причепилівки. Щоб угамувати противника - українські захисники відкривали вогонь у відповідь.