На фронті загинув український військовий [ Редактировать ]
Сьогодні на фронті загинув український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Упродовж доби окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, били переважно із заборонених калібрів. Наші укріплення в напрямку Мар'їнки противник атакував двічі - накривав з артилерії 122 калібру та 82 мінометів. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовані в районі Лопаскиного та Причепилівки. Щоб угамувати противника - українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Обстріли із заборонених калібрів на Донбасі - тривають. Сьогодні противник бив по українських позиціях із важких мінометів, гранатометів і кулеметів.
На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями, зокрема зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації.
Сьогодні вночі противник відкрив по селищу вогонь зі 120 мінометів. Пошкоджено п'ять будинків, два - зруйновані. Жертв серед населення немає.
Ворог активно використовує заборонену зброю. З дев'яти обстрілів - чотири з важких мінометів та артилерії.
Найгарячіше було біля Новотошківського. Там противник тричі атакував з артилерії калібру 152 міліметри й гранатометів різних систем.