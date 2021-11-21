Звернення Президента України Володимира Зеленського [ Редактировать ]
На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. А далі в ефірі - як я анонсував раніше - звернення Президента України Володимира Зеленського.
Президент вшанував пам'ять полеглих Героїв Небесної Сотні, завдяки яким Україна рухається вперед до світлого майбутнього. Згадав одеських моряків, Стуса, Омеляна Ковча, честь яких вражала та доводила, що українці - нескорені. Вони можуть втратити Свободу, але ніколи не втратять Гідність. Тож треба бути гідним, а не здаватися.
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