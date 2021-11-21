Усі громадяни України, які зроблять повний курс щеплення проти коронавірусу, обов'язково отримають обіцяні президентом Володимиром Зеленським 1000 гривень. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко.

Верховна Рада вже підтримала президентський законопроект, який передбачає виділення для вакцинованих українців трьох мільярдів гривень уже цього року. Загалом на цю програму потрібно від шести до дев'яти мільярдів.

Потрібно буде потенційно і більше, це буде така "східчаста" програма, на яку ми будемо додатково виділяти гроші. Чому саме три мільярди цього року і чому шість глобально. Тому що в "Дії" сьогодні сформовано приблизно 5,5 мільйонів COVID-сертифікатів. Тобто, перший пункт це буде видача грошей відповідно до сертифікатів у "Дії". Саме тому така сума і виділена Кабміном.

Депутат Олексій Устенко заявив, що президентська ініціатива доопрацьовується. Планується, що 1000 гривень за вакцинацію можна буде витратити не лише на спорт, дозвілля і мандри Україною. Уряд опрацьовує можливість давати вакцинованим "живі" гроші.

Дійсно, я розумію, що людині в селі, я якої кнопочний телефон, не потрібна тисяча на спортивний зал. Їй потрібна тисяча на комуналку, чи на ліки, чи відкласти собі на заощадження. Тому Кабінет міністрів розробляє сьогодні той інструмент, при якому люди будуть мати можливість отримати тисячу гривень чи в живому вигляді, чи як якісь гроші, чи товари. Воно зараз розробляється. Просто перший пункт, - це саме це (театри, спортзали, туризм - ред.).

Нагадаємо, що хоча б одне щеплення проти коронавірусу зробили майже 50% українців. Лише минулої доби вакцину отримали понад 150 тисяч українців.