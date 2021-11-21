На территории Украины за минувшие сутки сделали 152 321 прививку от коронавирусной инфекции. Такой показатель иммунизации почти на 160 тысяч меньше, чем за предыдущие 24 часа. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, с начала кампании по вакцинации в стране привили 12 805 746 человек. При этом первой дозой вакцинировали 12 805 746 человек (49 760 - за минувшие сутки), а полностью иммунизировали двумя дозами препарата 9 763 865 украинцев (102 561 - за минувшие сутки).

Отмечается, что за весь период вакцинации в Украине сделали 22 569 609 прививок. Известно, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, добавили в Минздраве.

Читайте также, в Украине введут иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Однако это произойдет после того, как 60% взрослого населения страны получат по крайней мере одну прививку, Украина уже заключила контракты на новую поставку препаратов, но не уточнил, когда именно они поступят в страну.

Кроме того, вакцинация от коронавируса нужна аллергикам, людям с диабетом и повышенным давлением. Наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации, людям с этими заболеваниями прививаться нужно первоочередно.

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