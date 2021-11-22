Пенсионеры, которые находятся в группе риска и наиболее нуждаются в защите от коронавируса, скорее всего, не получат тысячу за вакцинацию. Об этом сказал политический эксперт Кирилл Молчанов во время пресс-конференции в Информационном центре СИСТЕМА.

"Логичнее было бы выделить эти средства на конкретную социальную группу, которая в этих деньгах нуждается, например, на пенсионеров. Остальных власть стимулирует вакцинироваться, отстраняя от работы, не пуская в торговые центры. Пенсионеров этим стимулировать невозможно, но они – в наибольшей группе риска, и им эти деньги были нужны больше. Но пенсионеры этих денег, скорее всего вообще не получат", - сказал Кирилл Молчанов.

По словам политического аналитика, реализация идеи с тысячей за вакцинацию может нивелировать любые намерения помочь украинцам.Абсурдность подхода, который предложило Минцифры, электорально ударит по рейтингам президента Владимира Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривен. Выплаты должны начаться с 19 декабря.