Результат кадрових змін: ДП "Гарантований покупець" додатково заробив 200 млн грн від продажу "зеленої" електроенергії. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

22 листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон державного підприємства "Гарантований покупець" з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). На торги виставили "зелену" електроенергію з постачанням у грудні.

За інформацією компанії, "Гарантований покупець" обмежив на 40% обсяги постачання електроенергії за укладеними раніше контрактами, які були не вигідними для підприємства та держави, і зумів реалізувати цю електроенергію на аукціоні за ринковою ціною.

За результатами торгів було продано 96 720 МВт•год, тобто весь обсяг, виставлений на аукціон.

Середньозважена ціна продажу склала 3 422 грн/МВт•год, що двічі вище, ніж було у раніше укладених контрактах.

Це дало можливість державному підприємству отримати додатково 201,2 млн грн, які будуть спрямовані на розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії.

Нагадаємо, 15 листопада ДП "Гарантований покупець" очолив Вадим Улида.

Попередній керівник був звільнений через підозру у завданні збитків підприємству внаслідок продажу "зеленої" електроенергії за заниженою ціною. У зв’язку з цим Міненерго ініціювало створення спеціальної міжвідомчої комісії.