Самая доступная видеокарта Intel линейки Arc станет конкурентом моделям Radeon и GeForce начального уровня. Об этом сообщает портал Videocardz.

Графический процессор под кодовым названием DG2-128EU получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту выпустят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 - 4 ГБ против 6 ГБ (96-битная шина памяти).

Эксперты считают, что вычислительные способности варианта для ПК будут на уровне флагманских Radeon RX 6500/6400 и GeForce RTX 3050.

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Видеокарты от Intel появятся на рынке в первом квартале 2022 года - сначала в ноутбуках Dell и ASUS, а затем они дебютируют на рынке настольных ПК. Семейство Arc включит несколько моделей - топовая DG2-512EU ожидается во втором квартале. Цены на видеокарты пока не раскрываются.

Напомним, что Nvidia замедлит видеокарты GeForce RTX 3060, но выпустит устройства для майнинга криптовалют.

Как сообщали "Подробности", Intel построит в США два завода по выпуску микропроцессоров за $20 млрд.