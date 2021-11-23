В центре Киева ограничат движение транспорта: список улиц [ Редактировать ]
В среду, 24 ноября, в центре Киева будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Причина - проведение массового мероприятия.
Так, в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Полиция попросила водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.
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