В среду, 24 ноября, в центре Киева будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Причина - проведение массового мероприятия.

Так, в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Полиция попросила водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.

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