Доктор Комаровский предупредил об опасности при ОРВИ [ Редактировать ]
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что больному ОРВИ нельзя лежать в кровати. Об опасности постельного режима специалист предупредил в эфире программы "Спроси у Комаровского" на канале "Украина".
По словам доктора, если пациент с острой вирусной инфекцией или любой другой болезнью дыхательных путей находится в горизонтальном положении, то его легкие расправляются намного меньше.
В таком случае, как отметил Комаровский, у больного увеличивается риск возникновения осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких.
"Поэтому неудивительно, что есть стандартная рекомендация большинства врачей мира, большинства современных лечебных протоколов: "Постельного режима надо всячески избегать", - подчеркнул он.
Врач добавил, что существует только одна болезнь, которая требует постельный режим — дифтерия. Комаровский объяснил, что при этом недуге активные движения негативно влияют на ритм сердца.
"Но, к счастью, этой болезни очень мало благодаря прививкам", - добавил специалист.
Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский сообщил украинцам, когда можно прививаться от коронавируса, если вы им переболели.
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